Террористы планировали диверсию. СБУ нашла в Донецкой области тайник с боеприпасами возле железнодорожной станции

"Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка". По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона", – говорится в сообщении.

Правоохранители выявили в схроне восемь противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида, три противотанковые мины с временными взрывателями, девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, два стартовых заряда к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, более 1,5 тыс. патронов различного калибра и дымовую шашку.