"Звони в СБУ". СБУ начала кампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и дезинформацией РФ в восьми областях

СБУ призывает украинцев сообщать о случаях, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Фото: depositphotos.com

"Главная цель кампании – борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, помимо зоны проведения ООС, "представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб", отметили в СБУ. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

"Кампания является частью системной работы СБУ, которая ведется с начала российского военного вторжения на территорию Украины. СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах", – заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Граждан призывают сообщать о случаях наличия данных о возможной угрозе нацбезопасности Украины на горячую линию СБУ: +380 (800) 501-482. В СБУ подчеркивают, что информация, полученная по этому телефону, конфиденциальна и будет тщательно проверена.

Проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества с СБУ, за его реализацию будет отвечать центр стратегических коммуникаций "Стратком Украина", с которым СБУ подписала меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.