Названо имя военного, который погиб сегодня на Донбассе

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк – военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", – отметила община.

В Зеленодольской территориальной общине выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца и сообщили, что прощание с ним пройдет 2 октября в 11.30 на площади у дома культуры "Юбилейный".

С начала суток 30 октября российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на фронте – все в Луганской области.