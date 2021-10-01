В ОРДЛО возвращают комендантский час

Комендантский час на временно оккупированных территориях Донбасса ввели в 2014 году Фото: depositphotos.com (архив)

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник в августе на два месяца отменял действие комендантского часа, главарь "ДНР" Денис Пушилин частично (в выходные) отменял действие комендантского часа 10 сентября на период до конца месяца.

С пятницы ограничения снова будут действовать. Как пишут "Новости Донбасса", за нарушение требований режима для жителей ОРДЛО наступает "админответственность", введенная боевиками.

Комендантский час действует с 23.00 до 4.00. Его ввели на оккупированных территориях в 2014 году.