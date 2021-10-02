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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 1 октября боевики 14 раз стреляли по позициям ВСУ и ранили двух военных

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В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь
В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 1 октября, на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись у Новозвановки, Новоалександровки, Авдеевки, Лебединского, Луганского, Водяного, Новолуганского, Крымского.

В Донецкой области с помощью беспилотника боевики сбросили гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка боевики вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, а также применили беспилотник и сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь, чем заставили их прекратить огневую активность.

С начала суток 2 октября нарушений режима тишины не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1211047156054565

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: боевики, раненые, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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