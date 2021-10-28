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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков повреждены пять домов, 235 – обесточены

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В результате прямого попадания одного из снарядов боевиков был разрушен гараж
В результате прямого попадания одного из снарядов боевиков был разрушен гараж
Фото: loga.gov.ua

В Трехизбенке Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков повреждены пять жилых домов. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По данным ОГА, российские оккупанты накануне выпустили около 20 снарядов. В результате в жилых и нежилых зданиях по переулку Степному разбиты окна, повреждены кровля и стены.

"Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – сказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

На обесточенных улицах населенного пункта без света остались 235 жилых домов.

Помимо этого, в результате прямого попадания одного из снарядов боевиков был разрушен гараж.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, боевики, Сергей Гайдай, Трехизбенка, обстрелы, война на Донбассе
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