В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков повреждены пять домов, 235 – обесточены

В результате прямого попадания одного из снарядов боевиков был разрушен гараж Фото: loga.gov.ua

По данным ОГА, российские оккупанты накануне выпустили около 20 снарядов. В результате в жилых и нежилых зданиях по переулку Степному разбиты окна, повреждены кровля и стены.

"Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – сказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

На обесточенных улицах населенного пункта без света остались 235 жилых домов.

Помимо этого, в результате прямого попадания одного из снарядов боевиков был разрушен гараж.