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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле прокомментировали наличие турецких беспилотников Bayraktar в зоне ООС на Донбассе

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Песков высказался о турецких беспилотниках на Донбассе
Песков высказался о турецких беспилотниках на Донбассе
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Об этом он сказал журналистам 27 октября, пишет ТАСС.

По его словам, "как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины".

Песков также вновь повторил пропагандистские высказывания, что ситуация на Донбассе является "внутриукраинской проблемой".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Украины впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. 

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

Теги: Россия, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, беспилотники, российская агрессия, война в Украине, операция Объединенных сил
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