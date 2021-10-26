Украинские военные впервые применили беспилотник Bayraktar для контрбатарейной борьбы на Донбассе. Видео

"26 октября 2021 года – первое боевое применение ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе! [...] Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена", – написал он.

Главред "Цензор.НЕТ" отметил, что Bayraktar не смогли обнаружить, сбить или создать помехи развернутые в том районе российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение Bayraktar в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный", – утверждает Бутусов.

Он также опубликовал видео работы беспилотника.

О первом применении такого беспилотника сообщил в Facebook и волонтер Роман Доник. По его словам. "подняли не одну птицу".

В Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что видео настоящее, и уточнили, что в зоне операции Объединенных сил использовалась модель беспилотника Bayraktar TB2.