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Украина и Турция подписали меморандум о создании учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

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Документ подписали Халук Байрактар и Андрей Таран
Документ подписали Халук Байрактар и Андрей Таран
Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma 19 сентября подписали меморандум по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Соглашение подписали министр обороны Андрей Таран и гендиректор Bayraktar Savunma Халук Байрактар.

Согласно документу, Bayraktar построит вблизи Василькова на землях, принадлежащих Минобороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будут проходить обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. В дальнейшем в Украине планируют создать ряд таких центров.

В Минобороны Украины сообщили, что следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА и Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это, как сообщили в пресс-службе, создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в госбюджет.

"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту [Турции Реджепу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – сказал президент Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании документа.

Контекст:

Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Турция, беспилотники, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Офис президента Украины
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