Над Харьковской областью летал иностранный ударный беспилотник – СБУ

СБУ призвала сообщать правоохранителям о лицах, которые "проявляют необоснованный интерес" к разным объектам на территории Украины Фото: Служба безпеки України / Facebook

Ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства совершал облет над Харьковской областью, говорится в сообщении.

СБУ в связи с инцидентом призвала граждан "должным образом реагировать на законные требования правоохранителей" и сообщать правоохранителям о лицах, которые "проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления".

Маркировка какой страны была на беспилотнике, не уточняется. Также неизвестно, когда БПЛА заметили над Харьковской областью.