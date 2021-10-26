На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Один из военных получил огнестрельное ранение, второй – подорвался Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

У Каменки Донецкой оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков – из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 Луганской области наемники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

С начала суток 26 октября зафиксировано одно нарушение режима тишины – у Гранитного Донецкой области наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.