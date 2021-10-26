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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

Один из военных получил огнестрельное ранение, второй подорвался
Один из военных получил огнестрельное ранение, второй – подорвался
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 25 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

У Каменки Донецкой оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков – из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 Луганской области наемники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

С начала суток 26 октября зафиксировано одно нарушение режима тишины – у Гранитного Донецкой области наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1226638344495446

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: Украина, военные, раненые, ВСУ, обстрелы, ООС
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