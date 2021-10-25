Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего

"У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения, отметили в штабе ООС.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца – средней тяжести", – подчеркивается в сообщении.

На вооруженные провокации оккупантов военнослужащие ВСУ открывали огонь, заставив их прекратить огневую активность.