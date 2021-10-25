Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего

"У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения, отметили в штабе ООС.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца – средней тяжести", – подчеркивается в сообщении.
На вооруженные провокации оккупантов военнослужащие ВСУ открывали огонь, заставив их прекратить огневую активность.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.