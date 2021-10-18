С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих

"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года [в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей] погибло 55, получили ранения (повреждение) 217 военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в письме.

Всего, по официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 2719 военных, получили ранения или повреждения 10 368 украинских военнослужащих.