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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В интернете появилось видео задержания на Донбассе офицера РФ Косяка

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У задержанного боевика было при себе оружие, отметил журналист
У задержанного боевика было при себе оружие, отметил журналист
Скриншот: Andriy Tsaplienko / Telegram

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео задержания контрразведчиками СБУ офицера РФ Андрея Косяка в Золотом. Видео журналист выложил в своем Telegram.

"Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка. Российская пропаганда представляет его как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают – боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может", – написал Цаплиенко.

Он также напомнил, что "СЦКК ЛНР" не существует, так как в Совместный центр контроля и координации могут входить только представители Украины и России.

Журналист подчеркнул, что против задержанного не применяли силу, на видео зафиксировано, что он добровольно выполнял все требования украинских военных.

"Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта", – добавил Цаплиенко.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 13 октября 2021 года незаконные вооруженные формирования России на Донбассе совершили провокацию во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта (ТКГ). Группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщила украинская делегация в ТКГ. 

Оперативная группа ВСУ задержала одного из членов незаконных вооруженных формирований РФ – гражданина России Андрея Косяка, рассказали в ТКГ. По данным СБУ, он выходец из Алчевска, активно участвовал в боевых действиях против ВСУ. Российский паспорт Косяк получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. 

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались протесты против задержания боевика. Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Андрей Цаплиенко, Золотое, СЦКК, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе
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