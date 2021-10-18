В интернете появилось видео задержания на Донбассе офицера РФ Косяка

У задержанного боевика было при себе оружие, отметил журналист Скриншот: Andriy Tsaplienko / Telegram

"Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка. Российская пропаганда представляет его как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают – боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может", – написал Цаплиенко.

Он также напомнил, что "СЦКК ЛНР" не существует, так как в Совместный центр контроля и координации могут входить только представители Украины и России.

Журналист подчеркнул, что против задержанного не применяли силу, на видео зафиксировано, что он добровольно выполнял все требования украинских военных.

"Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта", – добавил Цаплиенко.