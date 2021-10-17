ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе

Участники собрания перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, устанавливали палатки, отметили в ОБСЕ Фото: dan-news.info

Причиной такого решения стали протесты возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Наблюдатели зафиксировали, как участники собрания устанавливали перед отелем палатки, а также биотуалеты.

Отмечается, что некоторые из молодых людей "держали транспаранты и выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".

Reuters сообщило, что 16 октября около 200 пророссийских демонстрантов требовали освобождения задержанного боевика.

По словам Чевика, миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность "из соображений и правил безопасности". В то же время он добавил, что наблюдатели пока не ощущали угрозы со стороны "протестующих".