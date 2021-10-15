СБУ показала видео допроса боевика "ЛНР", который вел разведку позиций ВСУ

В спецслужбе утверждают, что мужчина оказался участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

"Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Далее "служил" в минометном взводе и активно участвовал в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом", – рассказали оперативники.

Во время задержания боевик был вооружен пистолетом с двумя магазинами, у него были военный билет и удостоверение СЦКК. В СБУ напомнили, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Во время допроса, видео которого СБУ опубликовала в YouTube, задержанный заявил, что при нем был пистолет Макарова. Он утверждает, что оружие взял "без ведома руководства, нарушив внутренние правила".

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Видео: Служба безпеки України / YouTube