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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ показала видео допроса боевика "ЛНР", который вел разведку позиций ВСУ

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Мужчина оказался участником одного из подразделений "народной милиции ЛНР"
Мужчина оказался участником одного из подразделений "народной милиции ЛНР"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины допросила боевика "ЛНР", который надел повязку Совместного центра по вопросам координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) и вел наблюдение за позициями ВСУ. Об этом сообщил 14 октября пресс-центр СБУ.

В спецслужбе утверждают, что мужчина оказался участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

"Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Далее "служил" в минометном взводе и активно участвовал в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом", – рассказали оперативники.

Во время задержания боевик был вооружен пистолетом с двумя магазинами, у него были военный билет и удостоверение СЦКК. В СБУ напомнили, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Во время допроса, видео которого СБУ опубликовала в YouTube, задержанный заявил, что при нем был пистолет Макарова. Он утверждает, что оружие взял "без ведома руководства, нарушив внутренние правила".  

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 13 октября 2021 года незаконные вооруженные формирования России на Донбассе совершили провокацию во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта (ТКГ). Группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщила украинская делегация в ТКГ. 

Оперативная группа ВСУ задержала одного из членов незаконных вооруженных формирований РФ – гражданина России Андрея Косяка, рассказали в ТКГ. Российский паспорт Косяк получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. 

Теги: СБУ, Донбасс, разведка, Алчевск, боевики, ВСУ, спецслужбы, СЦКК, война в Украине, разминирование, ЛНР, война на Донбассе
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