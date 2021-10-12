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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

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Чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь
Чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Позиции украинских военных боевики обстреливали у Пивденного, Крымского, Красногоровки, Талаковки, Водяного Донецкой области.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь.

С начала суток 12 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1217577598734854

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: боевики, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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