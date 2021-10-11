На Донбассе ранен украинский военнослужащий

С начала суток российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Позиции сил ООС в районе Южного Донецкой области боевики обстреляли три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского Луганской области оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Раненому военнослужащему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, чем заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.