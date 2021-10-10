Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями – штаб ООС

Боевики обстреливали украинские позиции в районе Майорска, Красногоровки, Новолуганского (Донецкая область), Новозвановки, Золотого-4, Водяного Луганской области.

Как сказано в сводке, они применяли гранатометы разных систем, стрелковое оружие, а также минометы 82-го и 120-го калибра.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По состоянию на 7.00 10 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сообщили в штабе.