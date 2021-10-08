В военном госпитале Киева требовали взятки с участников АТО/ООС за получение статуса инвалида – СБУ

По данным СБУ, подозреваемые требовали от военнослужащих взятки в размере от $1500 Фото: ssu.gov.ua

Следствие получило данные о схеме предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. За это подозреваемые требовали от $1500. По предварительным подсчетам, действия должностных лиц госпиталя нанесли ущерб государственному бюджету Украины более чем на 20 млн грн.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части неправомерной выгоды. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

"В рамках уголовного производства также проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно, полученные от противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении и другим фигурантам дела.