ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В военном госпитале Киева требовали взятки с участников АТО/ООС за получение статуса инвалида – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СБУ, подозреваемые требовали от военнослужащих взятки в размере от $1500
По данным СБУ, подозреваемые требовали от военнослужащих взятки в размере от $1500
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что должностные лица военного медицинского учреждения в Киеве наладили механизм вымогательства денег с военнослужащих и участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил на Донбассе за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие получило данные о схеме предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. За это подозреваемые требовали от $1500. По предварительным подсчетам, действия должностных лиц госпиталя нанесли ущерб государственному бюджету Украины более чем на 20 млн грн.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части неправомерной выгоды. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

"В рамках уголовного производства также проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно, полученные от противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении и другим фигурантам дела.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Теги: СБУ, бюджет, инвалидность, правоохранители, госпиталь, взятка, военнослужащий, вымогательство, подозрение, обыски, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая в Украине якобы сделала на нее политический заказ
"В уголке стоит зависть". Ани Лорак рассказала о женщине, которая в Украине якобы сделала на нее политический заказ
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS