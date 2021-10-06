На Донбассе боевики нарушили перемирие шесть раз за сутки, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"5 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. [...] Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Трехизбенка (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия), Новотошковское (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия), Красногоровка (из автоматических станковых гранатометов) и Крымское (из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Рубежи наших подразделений благодаря усилиям украинских воинов остались неизменными", – подчеркнули в штабе ООС.

В первые семь часов среды, 6 октября, украинские военные не фиксировали огневой активности оккупантов.