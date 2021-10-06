Задержанные боевики и сотни килограммов взрывчатки. В СБУ рассказали о своей деятельности на востоке Украины в этом году

В СБУ заявили о разоблачении 190 интернет-агентов, действовавших в интересах спецслужб РФ Фото: ssu.gov.ua

В частности, напомнили в СБУ, в Луганской области задержали шпиона Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, который собирал разведданные в районе проведения операции Объединенных сил, а также боевика "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате здания управления СБУ в Луганской области.

В Донецкой области был разоблачен боевик танкового подразделения незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в обстрелах позиций украинских военных.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение 53 схронов, из которых изъяты сотни килограммов взрывчатки. По оперативным данным, тайники обустроили участники группировок боевиков для совершения диверсий на территории Донбасса.

Также разоблачены 190 интернет-агентов, действовавших в интересах спецслужб РФ. "Злоумышленники призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины", – отметили в СБУ.

Служба безопасности продолжает следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины, отметили в спецслужбе.

В 2020 году военная контрразведка СБУ заявляла о разоблачении трех шпионов, 15 агентов и 40 боевиков.