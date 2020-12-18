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В 2020 году военная контрразведка СБУ разоблачила трех шпионов, 15 агентов и 40 боевиков

По материалам СБУ в 2020 году вынесено 47 приговоров суда, в том числе четыре человека были осуждены за государственную измену.

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В 2020 году военная контрразведка СБУ выявила четыре арсенала с оружием и боеприпасами
В 2020 году военная контрразведка СБУ выявила четыре арсенала с оружием и боеприпасами
Фото: ssu.gov.ua

В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех шпионов, 15 агентов и 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предотвратила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам спецслужбы вынесено 47 приговоров суда, в том числе четыре человека были осуждены за государственную измену.

Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, выявлены четыре арсенала с оружием и боеприпасами. По установленным фактам незаконного оборота оружия уже вступили в силу девять приговоров суда.

За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере. За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечено 269 должностных лиц.

Теги: СБУ, Украина, оружие, оборона, контрразведка, боеприпасы, спецслужбы, безопасность
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