Из Украины пытались незаконно вывести авиационное военное оборудование – СБУ

Злоумышленники хотели вывезти авиационные изделия и приборы, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты, в одну из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба СБУ.

В Николаеве контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили попытку нелегального вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что схему планирует менеджмент одной из украинских транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, необходимые для экспорта изделий военного назначения.

Продукцию направили на экспертизу. После ее выводов правоохранители примут решение об открытии уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.