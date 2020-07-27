Идентифицируют около 200 икон. СБУ предотвратила вывоз старинных икон из Украины

Харьковчанин скупал иконы по всей стране, подыскивал покупателей за рубежом и отправлял иконы по почте, скрывая их внутри компьютерной техники. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли подготовленные к отправке иконы Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харьковской области пресекли контрабанду культурных ценностей, среди которых старинные иконы с натуральными жемчужинами. Об этом сообщил 27 июля в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, харьковчанин скупал иконы по всей стране, подыскивал покупателей за рубежом через интернет и незаконно переправлял иконы по почте.

"Пытаясь избежать ответственности, контрабандист скрывал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц", – сказано в сообщении.

Следователи СБУ в течение июля задокументировали два факта отправки международных посылок в США со старинными иконами. Правоохранители блокировали эти отправления и изъяли иконы.

По предварительным выводам экспертов, изъятые из отправлений иконы представляют культурную ценность и имеют историческое значение. Во время обыска по месту жительства фигуранта изъяли подготовленные к отправке иконы. Правоохранители идентифицируют около 200 икон, найденных при обыске, и проверяют законность их приобретения.

Организатору контрабандного канала объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.