СБУ предотвратила вывоз из Украины янтаря на 4 млн грн

Незаконно добытый янтарь скупали в северных районах Ровенской области, обработку камня проводили на одном из местных предприятий. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.



Янтарь с поддельными документами вывозили из страны через аэропорты Борисполь и Львов Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители предотвратили нелегальный вывоз из Украины янтаря в одну из азиатских стран. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с гражданами Украины.

"Дельцы скупали незаконно добытый янтарь в северных районах Ровенской области. Обработку "солнечного камня" осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области", – отмечено в релизе.

СБУ установила, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через аэропорты Борисполь и Львов.

"Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн. Обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", – сообщили в Службе безопасности.

СБУ собирается наложить арест на изъятое имущество и объявить подозрение причастным лицам.

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря.