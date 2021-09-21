СБУ сообщила о подозрении боевику танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции украинских военных

Мужчину задержали военнослужащие операции Объединенных сил во время попытки пересечь линию разграничения на Донбассе.
"Задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных. По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков. Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы", – сообщили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Он арестован.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.