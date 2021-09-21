СБУ сообщила о подозрении боевику танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции украинских военных

Мужчину задержали военнослужащие операции Объединенных сил во время попытки пересечь линию разграничения на Донбассе.

"Задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных. По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков. Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы", – сообщили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Он арестован.