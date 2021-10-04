СБУ задержала разведчика "ДНР", который добивал раненных в бою украинских военных

Боевика задержали в одном из хостелов столицы, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.

Правоохранители установили, что задержанный является жителем Донецка. В 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, он осуществлял разведку для проведения артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube