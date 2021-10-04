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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала разведчика "ДНР", который добивал раненных в бою украинских военных

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Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который в 2014 году занимался ликвидацией раненных в бою военнослужащих сил АТО. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Боевика задержали в одном из хостелов столицы, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.

Правоохранители установили, что задержанный является жителем Донецка. В 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, он осуществлял разведку для проведения артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших – более 3 тыс. гражданских лиц.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, террористы, боевики, раненые, разведчики, ДНР, правоохранители, АТО, обстрелы, подозрение, суд
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