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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович назвал "камень преткновения" нового обмена удерживаемыми лицами с боевиками на Донбассе

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Арестович отметил, что украинская сторона к обмену готова
Арестович отметил, что украинская сторона к обмену готова
Фото: radiosvoboda.org

Новому обмену удерживаемыми лицами с боевиками на Донбассе мешают попытки Кремля добиться признания "республик" украинскими властями. Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил 3 октября внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Камнем преткновения является желание Кремля сделать вид, что он не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" в качестве одной из сторон конфликта. Все. Другого камня преткновения не существует", – сказал он.

По словам внештатного советника главы ОП, списки уже подготовлены.

"Они прекрасно известны обеим сторонам. И это известно посредникам от ОБСЕ. И Шарлотта Реландер, координатор гуманитарной подгруппы, очень много делает для того, чтобы обмен осуществился и чтобы КПВВ заработали. Но натыкается на все ту же позицию Кремля", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к обмену.

"Мы на прошлой неделе добровольно отдали тело одного из погибших членов незаконных вооруженных формирований его матери, которая находится в сложном состоянии здоровья и попросила вернуть сына. Мы вернули. То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку, и открыть КПВВ, и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте все напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", – отметил Арестович.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

10 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после возможной встречи в нормандском формате "будет возвращение какого-то количества людей". "Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет", – подчеркнул он.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

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