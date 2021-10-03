Арестович назвал "камень преткновения" нового обмена удерживаемыми лицами с боевиками на Донбассе

"Камнем преткновения является желание Кремля сделать вид, что он не сторона конфликта. И сделать все, чтобы Украина признала так называемые "республики" в качестве одной из сторон конфликта. Все. Другого камня преткновения не существует", – сказал он.

По словам внештатного советника главы ОП, списки уже подготовлены.

"Они прекрасно известны обеим сторонам. И это известно посредникам от ОБСЕ. И Шарлотта Реландер, координатор гуманитарной подгруппы, очень много делает для того, чтобы обмен осуществился и чтобы КПВВ заработали. Но натыкается на все ту же позицию Кремля", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к обмену.

"Мы на прошлой неделе добровольно отдали тело одного из погибших членов незаконных вооруженных формирований его матери, которая находится в сложном состоянии здоровья и попросила вернуть сына. Мы вернули. То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку, и открыть КПВВ, и обменяться пленными. Но позиция Москвы неизменна: у вас там, в Украине, конфликт, поэтому решайте все напрямую с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", – отметил Арестович.