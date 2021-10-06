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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для разрушения Минских договоренностей". Кулеба заявил, что РФ сознательно закрыла миссию ОБСЕ на границе с Украиной

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Кулеба (второй слева) встретился со Шмид (вторая справа) в Варшаве
Кулеба (второй слева) встретился со Шмид (вторая справа) в Варшаве
Фото: mfa.gov.ua

РФ сознательно закрыла миссию наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной. Об этом 5 октября во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках Варшавского форума по безопасности заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщил пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба назвал решение Москвы "сознательным шагом для разрушения Минских договоренностей", так как четвертый пункт Минского протокола предусматривает постоянный мониторинг госграницы между Украиной и РФ наблюдателями ОБСЕ.

"Министр убежден, что Россия помешала присутствию наблюдателей ОБСЕ на границе для того, чтобы с еще большей дерзостью поставлять на временно оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях оружие, боеприпасы и наемников и в дальнейшем подпитывать вооруженный конфликт", – говорится в сообщении.

Кулеба акцентировал внимание на необходимости возобновления мониторинга неконтролируемой части украинско-российской границы, добавили в МИД.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

За время конфликта погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, сообщала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работала с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывали о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявлял 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключил возникновения локальных обострений на линии боевого столкновения после решения России не продлевать мандат СММ ОБСЕ в двух российских пунктах пропуска.

Теги: Россия, Донецк, Украина, оружие, ОБСЕ, МИД Украины, Москва, Донбасс, граница, агрессия, наемники, Гуково, миссия, Варшава, Дмитрий Кулеба, мандат, встреча, Хельга Шмид
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