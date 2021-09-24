РФ несет ответственность за закрытие мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной – посольство США в Киеве

"Россия несет полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной", – отметили в американском посольстве в Киеве.
Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандату цієї Місії є єдиною причиною її закриття. Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов’язань та конструктивної співпраці з Україною. https://t.co/lipnyNpCot— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 24, 2021
Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.
Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявлял 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключил возникновения локальных обострений на линии боевого столкновения после решения России не продлевать мандат СММ ОБСЕ в двух российских пунктах пропуска.
Продлить мандат миссии СММ ОБСЕ на границе с Украиной призывал РФ Госдепартамент США.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.
Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.
В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины.
Киев выступает за продление работы миссии в пунктах пропуска пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения срока действия ее мандата.