РФ несет ответственность за закрытие мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной – посольство США в Киеве

В посольстве США в Украине не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств Фото: EPA

"Россия несет полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной", – отметили в американском посольстве в Киеве.

Росія несе повну відповідальність за закриття Місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандату цієї Місії є єдиною причиною її закриття. Ми не впевнені в намірах Росії щодо виконання нею міжнародних зобов’язань та конструктивної співпраці з Україною. https://t.co/lipnyNpCot — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 24, 2021

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявлял 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключил возникновения локальных обострений на линии боевого столкновения после решения России не продлевать мандат СММ ОБСЕ в двух российских пунктах пропуска.

Продлить мандат миссии СММ ОБСЕ на границе с Украиной призывал РФ Госдепартамент США.