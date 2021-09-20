Наев назвал угрозы для Украины после отмены мандата миссии ОБСЕ на границе с Россией

По словам Наева, Россия сможет бесконтрольно завозить на Донбасс вооружение, технику и боеприпасы Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

"В случае принятия такого решения Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил", – сказал командующий.

По словам Наева, Российская Федерация продолжает прилагать все усилия, чтобы снизить эффективность и объективность международного мониторинга, который ведет миссия ОБСЕ на Донбассе.

"Россия уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей СММ ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы", – добавил военный.

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября РФ объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Госдепартамент США выразил сожаление в связи с таким решением России.