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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев назвал угрозы для Украины после отмены мандата миссии ОБСЕ на границе с Россией

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По словам Наева, Россия сможет бесконтрольно завозить на Донбасс вооружение, технику и боеприпасы
По словам Наева, Россия сможет бесконтрольно завозить на Донбасс вооружение, технику и боеприпасы 
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

После решения России не продлевать мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной не исключается возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 20 сентября.

"В случае принятия такого решения Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил", – сказал командующий.

По словам Наева, Российская Федерация продолжает прилагать все усилия, чтобы снизить эффективность и объективность международного мониторинга, который ведет миссия ОБСЕ на Донбассе.

"Россия уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей СММ ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы", – добавил военный.

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября РФ объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Госдепартамент США выразил сожаление в связи с таким решением России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

В мае 2021 года Россия без объективных причин помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое, сообщали в МИД Украины. 

Киев выступает за продление работы миссии в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после истечения срока действия ее мандата.

Теги: Россия, Донецк, ОБСЕ, Донбасс, Госдепартамент США, агрессия, Гуково, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Сергей Наев
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