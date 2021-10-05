Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного – штаб ООС

Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Трехизбенки. Возле Новотошковского позиции ВСУ обстреливали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а неподалеку от Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, отметили в штабе.

В результате обстрела один военнослужащий ООС получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное, рассказали в штабе.

ВСУ стреляли в ответ и вынудили противника прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС, заключили в командовании.