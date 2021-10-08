Зеленский помиловал 31 осужденного ветерана войны на Донбассе

Отменить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного рекомендовала комиссия при президенте по вопросам помилования.

Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать, и подписал соответствующий указ, "принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства".

В Офисе президента отметили, что подобное помилование состоялось впервые в новейшей истории Украины.

Отмечается, что при определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством. При подготовке списка председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

По словам председателя комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, все военные, вошедшие в список, не совершали тяжких преступлений. Дела осужденных за убийство не рассматривались. Кроме того, помилование не касается военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог – помогать социализироваться и работать над их боевыми психологическими травмами.

Гота добавил, что в дальнейшем комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов, но и представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью. Сейчас в работе рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.