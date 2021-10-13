На Донбассе перехватили беспилотник боевиков. СБУ установила, что он изготовлен в РФ

Летательный аппарат оккупантов был перехвачен на линии разграничения. В СБУ установили, что боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.

По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1", который изготавливают на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, СБУ передала на экспертизу еще два беспилотника российских оккупантов, которые были перехвачены на линии разграничения.