Оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе гражданина РФ – украинская делегация в ТКГ

У задержанного изъяли оружие и боеприпасы Фото: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

В релизе сказано, что примерно в 10.45 группа вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины, сказано в сообщении.

Гарантии безопасности украинская сторона предоставляла для проведения работ по разминированию, с определением четкого маршрута и предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", говорится в релизе.

Боевики фактически вели разведку украинских позиций, сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Оперативная группа ВСУ задержала одного из членов незаконных вооруженных формирований РФ – гражданина России Андрея Косяка, сообщили в ТКГ. В посте украинской делегации опубликовано фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

Арестович рассказал, что Косяка задержали в связи с нарушением границы зоны, разрешенной для перемещения в районе проведения операции Объединенных сил. Российский паспорт Косяк получил в феврале 2021 года в главном управлении министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, уточнил Арестович.

Как сообщили в делегации, у Косяка изъяли оружие и боеприпасы, кроме того, украинские правоохранители подозревают его в совершении убийства в 2010 году.