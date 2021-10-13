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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе гражданина РФ – украинская делегация в ТКГ

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У задержанного изъяли оружие и боеприпасы
У задержанного изъяли оружие и боеприпасы
Фото: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

Утром 13 октября незаконные вооруженные формирования России на Донбассе совершили провокацию во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта, сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

В релизе сказано, что примерно в 10.45 группа вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины, сказано в сообщении. 

Гарантии безопасности украинская сторона предоставляла для проведения работ по разминированию, с определением четкого маршрута и предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", говорится в релизе. 

Боевики фактически вели разведку украинских позиций, сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. 

Оперативная группа ВСУ задержала одного из членов незаконных вооруженных формирований РФ – гражданина России Андрея Косяка, сообщили в ТКГ. В посте украинской делегации опубликовано фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР". 

Арестович рассказал, что Косяка задержали в связи с нарушением границы зоны, разрешенной для перемещения в районе проведения операции Объединенных сил. Российский паспорт Косяк получил в феврале 2021 года в главном управлении министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, уточнил Арестович. 

Как сообщили в делегации, у Косяка изъяли оружие и боеприпасы, кроме того, украинские правоохранители подозревают его в совершении убийства в 2010 году. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/373924894517927

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, граница, разведка, боевики, боеприпасы, Золотое, Алексей Арестович, ВСУ, война в Украине, разминирование, война на Донбассе, ТКГ
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