ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России заявили о готовности возобновить с США консультации по Донбассу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козак (на фото) сказал, что диалог с Нуланд был "обстоятельным и конструктивным"
Козак (на фото) сказал, что диалог с Нуланд был "обстоятельным и конструктивным"
Фото: ЕРА

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время переговоров 13 октября договорились продолжить консультации Москвы и Вашингтона по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом Козак сказал журналистам по итогам переговоров, пишет "Интерфакс".

Козак описал диалог с Нуланд как "обстоятельный и конструктивный". Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе остаются Минские соглашения, заявил Козак.

По его словам, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

С учетом совпадения подходов по этой позиции стороны договорились продолжить взаимные консультации, заключил Козак.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Зеленский во время визита в США говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. "Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", – отмечал глава государства.

После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

Теги: Россия, США, Москва, Виктория Нуланд, Донбасс, Дмитрий Козак, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS