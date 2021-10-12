Россия является стороной конфликта на Донбассе – заявление ЕС

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий нормандского формата, трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта", – указано в документе.

В ЕС также приветствовали конструктивный подход Украины в нормандской формате и трехсторонний контактной группе и призвали Россию "тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта".

"Мы осуждаем нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к не подконтрольным правительству Украины участкам вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом", – заявили в ЕС.

Евросоюз призвал Россию "немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и из Крымского полуострова".

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными присутствием российской военной техники и личного состава на не подконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах. ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей", – говорится в заявлении.