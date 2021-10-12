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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия является стороной конфликта на Донбассе – заявление ЕС

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ЕС призвал Россию выполнить Минские договоренности
ЕС призвал Россию выполнить Минские договоренности
Фото: EPA

Россия является стороной конфликта на Донбассе, подчеркивается в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 12 октября, документ опубликовала пресс-служба президента Украины.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий нормандского формата, трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта", – указано в документе.

В ЕС также приветствовали конструктивный подход Украины в нормандской формате и трехсторонний контактной группе и призвали Россию "тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта".

"Мы осуждаем нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к не подконтрольным правительству Украины участкам вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом", – заявили в ЕС.

Евросоюз призвал Россию "немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и из Крымского полуострова".

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными присутствием российской военной техники и личного состава на не подконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах. ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей", – говорится в заявлении.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После этого Евросоюз ввел санкции против РФ за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейчас в санкционном списке – 185 физических и 48 юридических лиц.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ОБСЕ, Донбасс, оккупация, саммит ЕС, нормандский формат, контактная группа, война в Украине, Евросоюз
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