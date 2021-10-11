МИД Украины приветствует введение новых санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины

В МИД подчеркнули, что санкции против РФ должны действовать, пока она не прекратит оккупацию Крыма Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что лица, против которых введены санкции, причастны к преследованиям крымских татар и к другим грубым нарушениям международного гуманитарного права во временно оккупированном Россией украинском Крыму.

"ЕС показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Введение Советом ЕС новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина – ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским союзом Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Это также подтверждает единство Украины и Европейского союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита Крымской платформы", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что санкции против РФ должны действовать, пока она не прекратит оккупацию Крыма и другие нарушения норм международного права.

"Украина продолжит работать вместе с ЕС для расширения сферы применения санкций, в частности – активации нового глобального правозащитного механизма санкций ЕС к нарушителям прав человека в Крыму", – добавили в пресс-службе.