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ПОЛИТИКА

МИД Украины приветствует введение новых санкций ЕС за подрыв суверенитета Украины

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В МИД подчеркнули, что санкции против РФ должны действовать, пока она не прекратит оккупацию Крыма
В МИД подчеркнули, что санкции против РФ должны действовать, пока она не прекратит оккупацию Крыма
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины приветствует введение санкций против восьми человек за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом пресс-служба МИД заявила 11 октября.

В ведомстве отметили, что лица, против которых введены санкции, причастны к преследованиям крымских татар и к другим грубым нарушениям международного гуманитарного права во временно оккупированном Россией украинском Крыму.

"ЕС показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Введение Советом ЕС новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина – ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским союзом Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Это также подтверждает единство Украины и Европейского союза в защите прав человека и основных свобод, является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита Крымской платформы", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что санкции против РФ должны действовать, пока она не прекратит оккупацию Крыма и другие нарушения норм международного права.

"Украина продолжит работать вместе с ЕС для расширения сферы применения санкций, в частности – активации нового глобального правозащитного механизма санкций ЕС к нарушителям прав человека в Крыму", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

11 октября ЕС ввел санкции против восьми граждан РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В опубликованном списке санкций перечислены фамилии фигурантов. В него попали судьи "Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов Андрей Долгополов, прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков, следователь по особым делам первого следственного отдела управления Следкома по Крыму и Севастополю Магомед Магомедов, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, замглавы "Центрального районного суда Симферополя" Виктор Можелянский, судья "Верховного суда Крыма" Галина Редько и начальник Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Сейчас под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, оккупация, российская агрессия, Евросоюз
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