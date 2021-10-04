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Послы ЕС одобрили санкции против еще восьми лиц за нарушение территориальной целостности Украины – журналист

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Евросоюз с 2014 года ввел несколько пакетов санкций против РФ
Евросоюз с 2014 года ввел несколько пакетов санкций против РФ
Фото: EPA

Послы Евросоюза согласовали добавление еще восьми человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 4 октября.

По его данным, санкции должны быть официально введены на следующей неделе.

Йозвяк не сообщил фамилий тех, кто попадет в санкционный список, но отметил, что в основном они работают в судебном секторе оккупированного Крыма.

Журналист напомнил, что в текущем санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, санкции, оккупация, аннексия, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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