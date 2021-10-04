Послы ЕС одобрили санкции против еще восьми лиц за нарушение территориальной целостности Украины – журналист

Евросоюз с 2014 года ввел несколько пакетов санкций против РФ Фото: EPA

По его данным, санкции должны быть официально введены на следующей неделе.

Йозвяк не сообщил фамилий тех, кто попадет в санкционный список, но отметил, что в основном они работают в судебном секторе оккупированного Крыма.

Журналист напомнил, что в текущем санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.

EU ambassadors have agreed to add another 8 people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. should be formally adopted nxt week. the 8 are mainly involved in the judicial sector in #Crimea. the current list has 177 people + 48 entities. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2021