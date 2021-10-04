Послы ЕС одобрили санкции против еще восьми лиц за нарушение территориальной целостности Украины – журналист

По его данным, санкции должны быть официально введены на следующей неделе.
Йозвяк не сообщил фамилий тех, кто попадет в санкционный список, но отметил, что в основном они работают в судебном секторе оккупированного Крыма.
Журналист напомнил, что в текущем санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.
EU ambassadors have agreed to add another 8 people for undermining the territorial integrity of #Ukraine. should be formally adopted nxt week. the 8 are mainly involved in the judicial sector in #Crimea. the current list has 177 people + 48 entities. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2021
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.
Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.
Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.