Евросоюз опубликовал имена россиян, которые попали под санкции за подрыв суверенитета Украины

В список попали судьи, прокуроры и сотрудники сил безопасности, которые ответственны за исполнение российского законодательства в оккупированном Россией Крыму и Севастополе. Они принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам и преследовали противников аннексии Крыма и Севастополя, заявили в ЕС.

В документе уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

В опубликованном списке санкций перечислены фамилии фигурантов. В него попали судьи "Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов Андрей Долгополов, прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков, следователь по особым делам первого следственного отдела управления Следкома по Крыму и Севастополю Магомед Магомедов, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, замглавы "центрального районного суда Симферополя" Виктор Можелянский, судья "Верховного суда Крыма" Галина Редько и начальник главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.