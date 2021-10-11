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Евросоюз опубликовал имена россиян, которые попали под санкции за подрыв суверенитета Украины

Список санкций ЕС пополнили судьи, прокуроры и сотрудники сил безопасности, которые преследовали людей в Крыму
Список санкций ЕС пополнили судьи, прокуроры и сотрудники сил безопасности, которые преследовали людей в Крыму
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза 11 октября добавил в санкционные списки еще восемь россиян за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

В список попали судьи, прокуроры и сотрудники сил безопасности, которые ответственны за исполнение российского законодательства в оккупированном Россией Крыму и Севастополе. Они принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам и преследовали противников аннексии Крыма и Севастополя, заявили в ЕС.

В документе уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

В опубликованном списке санкций перечислены фамилии фигурантов. В него попали судьи "Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов Андрей Долгополов, прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков, следователь по особым делам первого следственного отдела управления Следкома по Крыму и Севастополю Магомед Магомедов, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, замглавы "центрального районного суда Симферополя" Виктор Можелянский, судья "Верховного суда Крыма" Галина Редько и начальник главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, санкции, Севастополь, ФСБ, аннексия, Совет ЕС, Евросоюз, суверенитет, судья
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