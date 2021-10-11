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ЕС продлил санкции против россиян за применение химоружия

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Санкции были введены в 2018 году
Санкции были введены в 2018 году
Фото: depositphotos.com

Европейский совет 11 октября постановил продлить на год санкции за применение химоружия. Об этом говорится на сайте европейского ведомства.

Ограничительные меры касаются 15 человек и двух организаций. Из россиян под санкции подпали:
  • начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков;
  • заместитель Костюкова Владимир Алексеев;
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко;
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
  • врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло;
  • российские разведчики Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров).

Помимо них в санкционный список попали пятеро граждан Сирии и две организации – российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).

Включенным в санкционный список физлицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, все их банковские активы на территории ЕС замораживаются. Юрлицам запрещен доступ к финансированию со стороны ЕС.

Контекст:

В октябре 2018 года Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Санкции ввели после инцидента в британском Солсбери, где отравили российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. С тех пор их уже дважды продлевали.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России. В 2021 году Великобритания назвала имя третьего подозреваемого – Денис Сергеев (Сергей Федотов).

Теги: Россия, санкции, химическое оружие, ФСБ, Сергей Кириенко, Европейский союз, Александр Бортников, Руслан Боширов, Александр Петров, Игорь Костюков
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