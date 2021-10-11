ЕС продлил санкции против россиян за применение химоружия

Помимо них в санкционный список попали пятеро граждан Сирии и две организации – российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).
Включенным в санкционный список физлицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, все их банковские активы на территории ЕС замораживаются. Юрлицам запрещен доступ к финансированию со стороны ЕС.
В октябре 2018 года Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".
Санкции ввели после инцидента в британском Солсбери, где отравили российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. С тех пор их уже дважды продлевали.
В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России. В 2021 году Великобритания назвала имя третьего подозреваемого – Денис Сергеев (Сергей Федотов).