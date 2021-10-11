ЕС продлил санкции против россиян за применение химоружия

Санкции были введены в 2018 году Фото: depositphotos.com

начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков;

заместитель Костюкова Владимир Алексеев;

директор ФСБ Александр Бортников;

заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко;

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;

врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло;

российские разведчики Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров).

Ограничительные меры касаются 15 человек и двух организаций. Из россиян под санкции подпали:

Помимо них в санкционный список попали пятеро граждан Сирии и две организации – российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, а также сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).

Включенным в санкционный список физлицам запрещается въезжать на территорию Евросоюза, все их банковские активы на территории ЕС замораживаются. Юрлицам запрещен доступ к финансированию со стороны ЕС.