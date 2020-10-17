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Пострадавший от "Новичка" полицейский из Солсбери ушел со службы

Сержант Ник Бейли был в первой группе полицейских, прибывших к дому бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля после его отравления "Новичком". Он получил дозу яда и долго лечился. Сегодня Бейли заявил о невозможности продолжать службу.

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Бейли не сообщил, чем займется после ухода со службы
Бейли не сообщил, чем займется после ухода со службы
Фото: Nick Bailey / Twitter

Полицейский из Солсбери Ник Бейли сообщил 17 октября в Twitter, что вынужден покинуть службу из-за последствий инцидента с применением в городе нервно-паралитического агента "Новичок".

По словам сержанта, он с детства мечтал служить в полиции, поэтому ему грустно покидать коллег.

"Как и у большинства полицейских, на мою долю выпали травмы, насилие, огорчение и горе. Мы справляемся с этим, берем на себя ответственность и продолжаем действовать, потому что это наша работа. Но мы еще и люди, и последствия этого нельзя недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года потребовали столь много от меня. И хотя я изо всех сил старался это преодолеть, я знаю, что не обрету покой, оставаясь в этой обстановке", – написал Бейли.

Он не сообщил, чем займется после ухода в отставку.

В марте 2018 года "Новичком" в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

В июне 2018-го после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Все пострадавшие, кроме Стерджесс, выжили.

Бейли предположил, что случайно занес яд, поправляя маску или очки во время осмотра квартиры Скрипаля. Пока продолжалось его лечение, специалисты исследовали дом сержанта и обнаружили множество следов "Новичка". Пришлось утилизировать машину сержанта и все вещи его детей. В январе 2019 года он вернулся на службу.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

Теги: Великобритания, полиция, отставка, полицейский, Сергей Скрипаль, Новичок, отравление в Солсбери
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