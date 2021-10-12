ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: РФ является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

Зеленский призвал ЕС ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе
Зеленский призвал ЕС ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе
Фото: EPA

Украина и Европейский союз едины во мнении, что Россия несомненно является стороной конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагом Украины и ЕС для достижения мира на востоке государства. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая безусловно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", – заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ. При этом он добавил, что необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым", – подчеркнул он.

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17–19 октября в РФ проходили выборы в Госдуму. Они проводились, в том числе, и на территории оккупированного Крыма. Кроме того Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах и жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Зеленский 6 октября ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении причастных к организации выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и на не подконтрольных Украине территориях Донбасса

Теги: Россия, Крым, Украина, выборы, санкции, Госдума, Европейский союз, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
"Идеал", "Самая красивая". Мейхер устроила в Киеве фотосет в соблазнительном образе
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  "Я уже не выносила стычки". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Новый спикер Верховной Рады Стефанчук рассказал, сколько платит за учебу дочери за границей
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
  Dantes: Не понимаю, как существовать без Нади. Странно, если ее не будет рядом
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
"Езда на лошади возбуждает", "Пошлость". Волочкова показала себя в роли наездницы
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
  Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо тыквенные оладьи
"Они, как солнышки на тарелке". Как приготовить осеннее блюдо – тыквенные оладьи
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца
"Володя настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Володя – настоящий мужчина". Дочь Сумской снялась с мужем из РФ
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
"Это труд сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS