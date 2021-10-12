Зеленский: РФ является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагом Украины и ЕС для достижения мира на востоке государства. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая безусловно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", – заявил Зеленский.
Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ. При этом он добавил, что необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно.
"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым", – подчеркнул он.
Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17–19 октября в РФ проходили выборы в Госдуму. Они проводились, в том числе, и на территории оккупированного Крыма. Кроме того Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах и жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.
Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.
Зеленский 6 октября ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении причастных к организации выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму и на не подконтрольных Украине территориях Донбасса