Зеленский: РФ является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении

Зеленский призвал ЕС ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе Фото: EPA

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагом Украины и ЕС для достижения мира на востоке государства. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая безусловно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", – заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ. При этом он добавил, что необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и на временно оккупированных территориях Украины на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове Крым", – подчеркнул он.