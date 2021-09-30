Российские кураторы "нарисовали" явку в ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ, автобусы курсировали полупустые – СБУ

"По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия". Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых избирателей из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали нужную картину в СМИ", – говорится в релизе.

СБУ в YouTube обнародовала аудиозаписи перехвата разговоров российских кураторов и "участковых" в ОРДЛО. В частности, речь идет о звонках помощника депутата Госдумы Артема Науменкова. Судя по прослушке, он прямо спрашивал, как жителей оккупированных территорий Донбасса убеждали голосовать за "Единую Россию".

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Аудио: Служба безпеки України / YouTube

Большинство манипуляций при голосовании провели через электронное голосование, сообщили в СБУ.

"В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей". Несмотря на манипуляции оккупационных властей, им удалось обеспечить "явку" лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов. По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами", – говорится в релизе.

В СБУ сообщили, что документируют действия РФ в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные в рамках расследования материалы будут переданы в международные инстанции.

"В наспех выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в этом документе также не указывается. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора", – подчеркнули в спецслужбе.