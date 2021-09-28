Кулеба: Сейчас аппетита среди партнеров Украины на применение новых санкций против России нет

Кулеба сказал, что Украина работает над тем, чтобы у партнеров "появился аппетит" к новым санкциям против России Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала ICTV 27 сентября, отвечая на реплику нардепа от "Европейской солидарности" Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе говорила о проведении выборов в Госдуму РФ и участии в процессе голосования жителей оккупированных территорий Украины и заявила, что "не увидела" реакции международного сообщества на это.

"Если вы что-то не увидели, это не означает, что этого не было. Из-за заявлений, например, Турции о непризнании выборов в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса. Есть целый ряд заявлений о непризнании выборов на временно оккупированной территории, и мы работали над тем, чтобы эти заявления появились", – ответил Кулеба.

Он добавил, что вопрос введения дополнительных санкций против России – это то, к чему стремится Украина.

"И при вашем пребывании в правительстве просили [о введении новых ограничений], были поводы, чтобы повысить санкционное давление на Россию, но партнеры этого избегали. Давайте скажем правду, что сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не значит что мы не должны работать над тем, чтобы такой аппетит появился, мы над этим работаем, и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина – ЕС, который скоро состоится, но есть реальная политика, она такая, как есть", – резюмировал Кулеба, обращаясь к собеседнице.