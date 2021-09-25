ГОРДОН
 
 
МИР

"Санкции США против России еще не достигли пика". Конгрессмен Шерман прокомментировал ограничения против госдолга РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шерман назвал ограничения "мощным сигналом" для Путина
Шерман назвал ограничения "мощным сигналом" для Путина
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 год, одна из поправок которого предусматривает санкции против госдолга РФ. Соединенные Штаты готовы и дальше действовать против усилий главы Кремля Владимира Путина, которые вредят демократии США, отметил один из соавторов поправки конгрессмен-демократ Брэд Шерман, сообщается в пресс-релизе на сайте законодателя.

Поправка Шермана предполагает введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.

По замыслу конгрессменов, она будет ответом на попытки России вмешаться в американские выборы.

Шерман назвал ограничения "мощным сигналом как для рынков, так и для Путина, что санкции США против России еще не достигли пика".

Конгрессмен подчеркнул, что в результате санкций на 0,5–0,8% вырастет стоимость новых заимствований для РФ.

Действующие санкции США, введенные президентом Джо Байденом 15 апреля, запрещают американским компаниям напрямую покупать новые российские гособлигации на первичном рынке.

Свой вариант оборонного бюджета еще должен предложить Сенат США, после чего обе палаты Конгресса согласуют свои версии. Затем документ отправят на подпись Байдену.

Контекст:

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента Штатов 23 сентября, проект оборонного бюджета США на 2022 год приняли 316 голосами против 113.

Как отмечали в Счетной палате РФ 25 августа, за первое полугодие 2021 года государственный долг России увеличился на 1,48 трлн рублей (около $20,3 млрд, по данным Центробанка РФ) и по состоянию на 1 июля превысил 20,4 трлн рублей ($279,4 млрд, 17,7% прогнозируемого объема ВВП), пишет ТАСС.

В частности, объем внешнего госдолга РФ составил $58,54 млрд (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ) и за первое полугодие увеличился на $1,83 млрд.

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, Кремль, запрет, государственный долг, Сенат США, облигации, парламент, ограничения, Палата представителей, конгрессмены, покупки, продажа, Брэд Шерман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS