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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета. Он включает помощь Украине и санкции против РФ

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Конгресс и Сенат должны согласовать свои версии оборонного бюджета, прежде чем его подпишет президент США
Конгресс и Сенат должны согласовать свои версии оборонного бюджета, прежде чем его подпишет президент США
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты Конгресса США.

В поддержку проекта бюджета проголосовали 316 конгрессменов, против – 113.

Общий объем принятого оборонного бюджета страны – около $780 млрд, уточняет The Hill. Большая часть этой суммы предусмотрена непосредственно на нужды Пентагона, часть – на министерство энергетики.

В законопроекте есть одобренные ранее регламентным комитетом поправки, который предусматривают увеличение помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн, сообщал "Голос Америки"Документ также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и странах Балтии, и усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России.

Законопроект включает три вида санкций против РФ: против российского госдолга (запрет на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке); против 35 российских чиновников и правоохранителей за нарушения прав человека, в частности, преследование оппозиционера Алексея Навального; а также расширение ограничений против российского газопровода "Северный поток – 2".

Документ также предписывает руководству военных и разведывательных структур страны четко разъяснить, как они планируют защищаться от террористических угроз, исходящих из Афганистана; предлагает прекратить оказывать поддержку ведомствам Саудовской Аравии из-за бомбардировок Йемена, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. 

Теперь свой проект оборонного бюджета рассмотрит Сенат (ожидается, что это произойдет в октябре), после чего палаты согласуют версии документа и отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Помощь Украине в размере $300 млн уже есть и в версии проекта Сената, отмечается на сайте сенатора Роба Портмана. 

Контекст:

31 августа украинская делегация находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США лидер Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Теги: США, Афганистан, санкции, Пентагон, бюджет, Конгресс США, военная помощь, финансовая помощь, законопроект, Палата представителей, Северный поток – 2, конгрессмены
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