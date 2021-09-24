Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета. Он включает помощь Украине и санкции против РФ

Конгресс и Сенат должны согласовать свои версии оборонного бюджета, прежде чем его подпишет президент США Фото: EPA

В поддержку проекта бюджета проголосовали 316 конгрессменов, против – 113.

Общий объем принятого оборонного бюджета страны – около $780 млрд, уточняет The Hill. Большая часть этой суммы предусмотрена непосредственно на нужды Пентагона, часть – на министерство энергетики.

В законопроекте есть одобренные ранее регламентным комитетом поправки, который предусматривают увеличение помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн, сообщал "Голос Америки". Документ также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и странах Балтии, и усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России.

Законопроект включает три вида санкций против РФ: против российского госдолга (запрет на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке); против 35 российских чиновников и правоохранителей за нарушения прав человека, в частности, преследование оппозиционера Алексея Навального; а также расширение ограничений против российского газопровода "Северный поток – 2".

Документ также предписывает руководству военных и разведывательных структур страны четко разъяснить, как они планируют защищаться от террористических угроз, исходящих из Афганистана; предлагает прекратить оказывать поддержку ведомствам Саудовской Аравии из-за бомбардировок Йемена, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

Теперь свой проект оборонного бюджета рассмотрит Сенат (ожидается, что это произойдет в октябре), после чего палаты согласуют версии документа и отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Помощь Украине в размере $300 млн уже есть и в версии проекта Сената, отмечается на сайте сенатора Роба Портмана.