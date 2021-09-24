Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета. Он включает помощь Украине и санкции против РФ

В поддержку проекта бюджета проголосовали 316 конгрессменов, против – 113.
Общий объем принятого оборонного бюджета страны – около $780 млрд, уточняет The Hill. Большая часть этой суммы предусмотрена непосредственно на нужды Пентагона, часть – на министерство энергетики.
В законопроекте есть одобренные ранее регламентным комитетом поправки, который предусматривают увеличение помощи Украине в сфере безопасности до $300 млн, сообщал "Голос Америки". Документ также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и странах Балтии, и усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России.
Законопроект включает три вида санкций против РФ: против российского госдолга (запрет на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке); против 35 российских чиновников и правоохранителей за нарушения прав человека, в частности, преследование оппозиционера Алексея Навального; а также расширение ограничений против российского газопровода "Северный поток – 2".
Документ также предписывает руководству военных и разведывательных структур страны четко разъяснить, как они планируют защищаться от террористических угроз, исходящих из Афганистана; предлагает прекратить оказывать поддержку ведомствам Саудовской Аравии из-за бомбардировок Йемена, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.
Теперь свой проект оборонного бюджета рассмотрит Сенат (ожидается, что это произойдет в октябре), после чего палаты согласуют версии документа и отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
Помощь Украине в размере $300 млн уже есть и в версии проекта Сената, отмечается на сайте сенатора Роба Портмана.
31 августа украинская делегация находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.
Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США лидер Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.