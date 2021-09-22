Украина работает над увеличением финансовой поддержки со стороны США в $1 млрд в год – МИД

В Конгрессе есть "много сил", которые поддерживают увеличение уровня финансовой поддержки Украины со стороны США, отметил Кулеба Фото: EPA

"Я уже начал диалог с Конгрессом и администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки", – сказал Кулеба.

По его словам, в Конгрессе США "уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу".

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год, – это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба считает, что значительная часть помощи от Штатов должна идти на сектор безопасности Украины. Глава МИД отметил, что "вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге государства с США".