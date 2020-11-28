ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд – посольство

США с 2014 года выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики, заявило посольство Соединенных Штатов в Киеве.

На 2020 финансовый год США предусмотрели $698 млн помощи Украине
На 2020 финансовый год США предусмотрели $698 млн помощи Украине
Фото: EPA (архив)

С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму $4,1 млрд. Об этом говорится в ответе посольства США в Киеве на запрос редакции ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", который опубликован в эфире программы 27 ноября на канале "Украина".

"С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Мы также выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики. Американская развивающая помощь поддерживает текущие реформы в области здравоохранения, судоустройства, энергетической отрасли, создает возможности для малых и средних предприятий, укрепляет независимые СМИ и, среди прочего, способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом", – говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что на 2020 финансовый год предусмотрено $698 млн помощи Украине: $448 млн – на программы Государственного департамента / USAID и $250 млн – на Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включая $50 млн – на летальную помощь. 

"Американская военная помощь и помощь в сфере безопасности направлена на расширение оборонительных возможностей Украины для мониторинга и защиты своих границ, развертывания своих войск более безопасно и эффективно и для движения в направлении совместимости с НАТО. Гуманитарная помощь США включает финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и пожилых людей, психосоциальную поддержку, ремонт водной инфраструктуры, а также средства для существования и поддержки развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц", – заявили в дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что США поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – страна вложила $100 млн в качестве взносов на деятельность миссии. В состав СММ включены 50 граждан Соединенных Штатов.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания", – говорится в заявлении.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

Теги: США, Украина, посольство США, финансовая помощь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS